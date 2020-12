The Mandalorian 2: il codice di Boba Fett è stato decifrato da un fan (Di lunedì 7 dicembre 2020) il codice scritto sull'armatura di Boba Fett nell'episodio più recente di The Mandalorian 2 è stato decifrato da un fan di Star Wars. Un fan di Star Wars ha decifrato il codice scritto sull'armatura di Boba Fett nell'episodio più recente di The Mandalorian 2, che conferma la sopravvivenza del noto cacciatore di taglie. Inizialmente Din Djarin rifiuta di restituire a Fett l'armatura che egli indossava nelle sue apparizioni precedenti, e cambia idea solo alla fine dell'episodio, dopo aver visto il codice scritto sull'armature che ne ripercorre la storia e conferma l'identità di Boba. Il codice è scritto nella lingua di Mandalore, e quindi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020) ilscritto sull'armatura dinell'episodio più recente di The2 èda un fan di Star Wars. Un fan di Star Wars hailscritto sull'armatura dinell'episodio più recente di The2, che conferma la sopravvivenza del noto cacciatore di taglie. Inizialmente Din Djarin rifiuta di restituire al'armatura che egli indossava nelle sue apparizioni precedenti, e cambia idea solo alla fine dell'episodio, dopo aver visto ilscritto sull'armature che ne ripercorre la storia e conferma l'identità di. Ilè scritto nella lingua di Mandalore, e quindi ...

sophbirds : Semmai Baby Yoda dovesse crescere penso che 'The Mandalorian' perderebbe il 90% degli ascolti. Tra cui me - joanamanhaess : Finalmente comecei The Mandalorian - umer1riaz : RT @traumatizedstud: Favorite scene in The Mandalorian. - TelefilmSpoiler : THE MANDALORIAN #spoiler: PROMO episodio 2x07 - traumatizedstud : Favorite scene in The Mandalorian. -