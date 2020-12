Serie A, il Milan passa anche a Marassi: Sampdoria ko, il segnale a Juve, Inter e Napoli (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non brilla, ma vince. E lancia un segnale a Juve, Inter e Napoli. Il Milan fa tremendamente sul serio. Nonostante le pesanti assenze di Ibrahimovic, Kjaer e Bannacer, il Diavolo passa anche a Marassi, contro un'ostica Sampdoria, e allontana le inseguitrici, riportandosi a più cinque sui cugini nerazzurri. Il rigore di Kessie e il sigillo di Castillejo fanno volare la squadra di Pioli, che nel finale subisce il ritorno arrembante dei blucerchiati, che accorciano con Ekdal ma non riescono ad acciuffare il pareggio. I giovani in campo sono tanti, ma le gambe non tremano. Quando si tratta di fare la partita il Milan non si tira indietro, quando si tratta di soffrire e portare in porto la barca nel bel mezzo della burrasca ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non brilla, ma vince. E lancia un. Ilfa tremendamente sul serio. Nonostante le pesanti assenze di Ibrahimovic, Kjaer e Bannacer, il Diavolo, contro un'ostica, e allontana le inseguitrici, riportandosi a più cinque sui cugini nerazzurri. Il rigore di Kessie e il sigillo di Castillejo fanno volare la squadra di Pioli, che nel finale subisce il ritorno arrembante dei blucerchiati, che accorciano con Ekdal ma non riescono ad acciuffare il pareggio. I giovani in campo sono tanti, ma le gambe non tremano. Quando si tratta di fare la partita ilnon si tira indietro, quando si tratta di soffrire e portare in porto la barca nel bel mezzo della burrasca ...

AntoVitiello : Con la rete di #Kessie alla #Samp nuovo record per il #Milan, che segna da 30 partite di fila in serie A - OptaPaolo : 9 - Il #Milan ha ottenuto otto successi nelle prime 10 gare di questa Serie A: in 86 precedenti partecipazioni alla… - SkySport : SAMPDORIA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (45') ? #Castillejo (77') ? #Ekdal (83') ? ?… - _mil3n_ : RT @docalemolinaro: Il periodo che vive la squadra è figlio di tanti fattori. Di anni di sofferenza, di leader silenziosi, di persone serie… - valerpas : RT @AndreaTiberio7: Da agosto 2018 ad oggi(86 partite di Serie A) questi sono i rigori a favore delle varie squadre: 26 Lazio 23 Juventus… -