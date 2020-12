Serie A | 10a giornata | un pomeriggio senza calcio | a Parma e Roma le gare terminano 0-0

Leggi su mediagol

(Di domenica 6 dicembre 2020)diA davvero deludente.A Udine non si gioca a causa del maltempo con la sfida tra Udinese e Atalanta che viene rinviata a data da destinarsi. Nelle altre duedelle ore 15,00 zero emozioni e zero reti:-Sassuolo e-Beneventoinfatti a reti bianche. I giallorossi ridotti in dieci uomini a causa dell'espulsione di Pedro non riescono ad avere la meglio di un Sassuolo ben organizzato a cui viene anche annullato un gol nei minuti finali a causa di una posizione irregolare di Haraslin. Nel match del 'Tardini' a dominare invece è la noia con ducali e sanniti che si dividono la posta in palio.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"