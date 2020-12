Se Conte va avanti è merito di Salvini (Di domenica 6 dicembre 2020) Ma davvero Salvini vuole sbarazzarsi di Conte? Ci sta provando sul serio oppure, sotto sotto, è rassegnato a tenerselo ancora per un bel po’? Il dubbio nasce dai comportamenti del Capitano. Proprio adesso che la crisi sembra possibile sta tenendo posizioni rinunciatarie, quasi da spettatore, inspiegabili se il suo obiettivo fosse quello di cacciare a pedate il premier, come va dicendo. Magari Salvini si sente impotente, pensa di non avere margini per fare di più; o forse spera di guadagnare altri voti tenendo lì Conte “a far danno”, piuttosto che affondare il colpo durante la pandemia, con tutti i rischi del caso. Chissà. Nella sua ottica possono esserci mille motivi, fondati e rispettabili. Sta di fatto, però, che qualcosa non quadra. Si prenda il Mes, su cui Conte è in un mare di guai; non per ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Ma davverovuole sbarazzarsi di? Ci sta provando sul serio oppure, sotto sotto, è rassegnato a tenerselo ancora per un bel po’? Il dubbio nasce dai comportamenti del Capitano. Proprio adesso che la crisi sembra possibile sta tenendo posizioni rinunciatarie, quasi da spettatore, inspiegabili se il suo obiettivo fosse quello di cacciare a pedate il premier, come va dicendo. Magarisi sente impotente, pensa di non avere margini per fare di più; o forse spera di guadagnare altri voti tenendo lì“a far danno”, piuttosto che affondare il colpo durante la pandemia, con tutti i rischi del caso. Chissà. Nella sua ottica possono esserci mille motivi, fondati e rispettabili. Sta di fatto, però, che qualcosa non quadra. Si prenda il Mes, su cuiè in un mare di guai; non per ...

borghi_claudio : Che sia chiaro, la riforma del MES andò avanti anche quando eravamo anche noi al governo, ma lì fu colpa di conte c… - DantiNicola : Dall'#ECOFIN arriva il via libera alla tanto attesa riforma del #MES bloccata dal veto italiano col Conte I Via il… - HuffPostItalia : Se Conte va avanti è merito di Salvini - LAcquarius : RT @myrtamerlino: #Cottarelli dice NO! ?? “Non credo che il governo cada! Sì, c'è il rischio, ma andrà avanti. La piramide di #Conte? Mi chi… - M5SGiorgio : RT @ferrandomau: @aniello7779 Si dovrebbe dar via libera a che Conte possa in UE avallare le modifiche (non l'uso) del MES (che comunque co… -

Sul Mes il leghista dovrebbe mettere i dissidenti grillini nella condizione di scegliere liberamente senza subire i diktat dei Crimi e dei Di Maio ...

Riforma del Mes, Crimi assicura che il M5s in Aula non farà mancare i voti: “I contrari se ne assumeranno la responsabilità”

Oggi dobbiamo guardare avanti. Questa riforme è un modo per chiudere il capitolo ... “Non ci si può permettere”, in un momento come questo, “di portare Conte sul patibolo. E chi vota contro, lo fa ...

