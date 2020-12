Sampdoria-Milan oggi | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) Nuova domenica di partite nella Serie A di calcio 2020, che si concluderà con l’attesissimo posticipo tra, dove i rossoneri cercheranno di proseguire una striscia di imbattibilità lunghissima, al cospetto di una squadra da non sottovalutare, e che si è permessa di vincere contro una big come l’Atalanta. Il match si svolgerà dunque quest’, domenica 6 dicembre 2020, presso lo Stadio Marassi di Genova, a partire dalle ore 20.45, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (201 e 202), ma anche in, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. Ildella partita e dove vederle in tv e: Serie A calcio 2020 Domenica 6 dicembre 2020 Ore 20.45 ...