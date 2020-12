Penny Dreadful: City of Angels debutta su Sky Atlantic tra folklore messicano e conflitti sanguinosi (Di domenica 6 dicembre 2020) Dimenticate le fumose strade di Londra e le ambientazioni del primo capitolo, Penny Dreadful: City of Angels ci porta lontano questa volta, nella Los Angeles degli anni ’30 tra folklore messicano e conflitti sanguinosi. Niente di meglio per passare un sabato sera rovinato da pioggia e coprifuoco. Lo spin-off della serie in tre stagioni creata da John Logan, cambia location e anche temi e sbarca su Sky Atlantic dove rimarrà al sabato con un doppio episodio e raddoppierà martedì 29 dicembre con il gran finale. L’emozione di certo non manca così come la carne al fuoco e se da una parte possiamo premiare lo sforzo di volersi lasciare alle spalle Penny Dreadful regalando al pubblico nuove leggende e ... Leggi su optimagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Dimenticate le fumose strade di Londra e le ambientazioni del primo capitolo,ofci porta lontano questa volta, nella Los Angeles degli anni ’30 tra. Niente di meglio per passare un sabato sera rovinato da pioggia e coprifuoco. Lo spin-off della serie in tre stagioni creata da John Logan, cambia location e anche temi e sbarca su Skydove rimarrà al sabato con un doppio episodio e raddoppierà martedì 29 dicembre con il gran finale. L’emozione di certo non manca così come la carne al fuoco e se da una parte possiamo premiare lo sforzo di volersi lasciare alle spalleregalando al pubblico nuove leggende e ...

itsjustinshope : Andate a vedere Penny Dreadful: City Of Angels su Sky e non ve ne pentirete ???? - clikservernet : Penny Dreadful: City Of Angels, la recensione: lo spin-off che esplora nuove atmosfere - LauraFrigerio : È arrivato il momento di Penny Dreadful: City of Angels - 3cinematographe : Tra gang latine, intrighi politici e cospirazioni naziste, Penny Dreadful: city of angels racconta una storia tutta… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Ben lontano dalle atmosferiche gotiche e macabre della serie originale, questo spin-off ha spunti interessanti quando parl… -