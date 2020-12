Patrizia De Blanck, la rivelazione choc: “Mi ha chiesto di ucciderla” (Di domenica 6 dicembre 2020) È stata una delle inquiline più contentate del Grande Fratello Vip. Istrionica e con la lingua biforcuta, la contessa Patrizia De Blanck ha dominato le prime pagine dei settimanali di gossip con le sue battute al veleno e per quel suo passato ancora oggi avvolto nel mistero. Settimane fa ha lasciato la casa del reality show di Mediaset, ma nessuno ha di certo dimenticato le sue invettive e quei suoi modi di fare da contessa anti-convenzionale. Ospite della puntata di Verissimo, che è andata in onda sabato 5 dicembre, la De Blanck si è confessata a 360 gradi, raccontando i suoi amori, il suo rapporto conflittuale con la madre e rivelando dettagli sulle sue esperienza al Grande Fratello Vip. Rivelazioni che, ovviamente, non sono passate inosservate. (Continua..) Una vita vissuta tra passioni, grandi amori ma anche con grandi ... Leggi su howtodofor (Di domenica 6 dicembre 2020) È stata una delle inquiline più contentate del Grande Fratello Vip. Istrionica e con la lingua biforcuta, la contessaDeha dominato le prime pagine dei settimanali di gossip con le sue battute al veleno e per quel suo passato ancora oggi avvolto nel mistero. Settimane fa ha lasciato la casa del reality show di Mediaset, ma nessuno ha di certo dimenticato le sue invettive e quei suoi modi di fare da contessa anti-convenzionale. Ospite della puntata di Verissimo, che è andata in onda sabato 5 dicembre, la Desi è confessata a 360 gradi, raccontando i suoi amori, il suo rapporto conflittuale con la madre e rivelando dettagli sulle sue esperienza al Grande Fratello Vip. Rivelazioni che, ovviamente, non sono passate inosservate. (Continua..) Una vita vissuta tra passioni, grandi amori ma anche con grandi ...

