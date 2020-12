Parma Benevento 0-0 LIVE | Lapadula pericoloso

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Allo stadio Tardini, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 7? Chance per Improta – Prima iniziativa sulla sinistra da parte di Improta, il cui traversone è letto ottimamente da Sepe 4? Risponde il– L’ex Genoa, seppur marcato da Bruno Alves, si gira benissimo andando alla conclusione: nessun problema per Sepe, che fa sua la sfera 3? Chance per Busi – Subito una chance per il laterale crociato, che riceve palla da Gervinho e, da posizione interessante, spara ...