Mourinho: «Molti pensavano che avremmo perso punti invece siamo primi» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Jose Mourinho ha commentato con grande felicità la vittoria per 2-0 sull’Arsenal che permette al Tottenham di restare in vetta alla Premier League Jose Mourinho ha commentato con grande felicità la vittoria per 2-0 sull’Arsenal che permette al Tottenham di restare in vetta alla Premier League. RUMORE DEI NEMICI – «siamo cresciuti. Posso immaginare che in Molti hanno pensato che avremmo perso dei punti nelle ultime partite e che saremmo tornati alla nostra ‘normalità’ ma non è stato così. siamo ancora qui. Passeremo un’altra settimana in vetta alla classifica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Joseha commentato con grande felicità la vittoria per 2-0 sull’Arsenal che permette al Tottenham di restare in vetta alla Premier League Joseha commentato con grande felicità la vittoria per 2-0 sull’Arsenal che permette al Tottenham di restare in vetta alla Premier League. RUMORE DEI NEMICI – «cresciuti. Posso immaginare che inhanno pensato chedeinelle ultime partite e che saremmo tornati alla nostra ‘normalità’ ma non è stato così.ancora qui. Passeremo un’altra settimana in vetta alla classifica». Leggi su Calcionews24.com

