Live Crotone-Napoli 0-1 | Gol capolavoro di Insigne | una magia

(Di domenica 6 dicembre 2020) Fari allo stadio Ezio Scida didove i rossoblù di casa ospitano ilguidato in panchina dal calabrese Gattuso. Ilè reduce dall?ennesima sconfitta di questo...

23' Grande palla di Insigne per Petagna che solo davanti alla porta spreca e tira addosso a Cordaz. 20' Tanta imprecisione in questi minuti da ambo le ...Fari allo stadio Ezio Scida di Crotone dove i rossoblù di casa ospitano il Napoli guidato in panchina dal calabrese Gattuso. Il Crotone è reduce dall’ennesima sconfitta di ...