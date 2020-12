Khamenei malato? Il figlio in corsa per la successione ma… (Di domenica 6 dicembre 2020) Le condizione di salute dell’ayatollah Ali Khamenei non gli permetterebbero di guidare l’Iran. Tanto che l’ottantunenne Guida suprema avrebbe già trasferito i suoi poteri al figlio, Mojtaba Khamenei, che di anni ne ha 30 in meno. A riferirlo è Momahad Ahwaze, giornalista iraniano che vive nel Regno Unito. Ma non c’è alcuna conferma ufficiale da Teheran. Secondo Ahwaze, giornalista dissidente diventato noto con le sue denunce sulla reale estensione dell’epidemia di coronavirus in Iran, le persone vicine al leader sono “molto preoccupate” per il peggioramento delle sue condizioni di salute, che potrebbe essere dovuto a un tumore alla prostata. Per questo motivo, ha scritto il giornalista su Twitter, Khamenei avrebbe cancellato in questi giorni alcuni importanti appuntamenti, fra cui un incontro con il presidente Hassan ... Leggi su formiche (Di domenica 6 dicembre 2020) Le condizione di salute dell’ayatollah Alinon gli permetterebbero di guidare l’Iran. Tanto che l’ottantunenne Guida suprema avrebbe già trasferito i suoi poteri al, Mojtaba, che di anni ne ha 30 in meno. A riferirlo è Momahad Ahwaze, giornalista iraniano che vive nel Regno Unito. Ma non c’è alcuna conferma ufficiale da Teheran. Secondo Ahwaze, giornalista dissidente diventato noto con le sue denunce sulla reale estensione dell’epidemia di coronavirus in Iran, le persone vicine al leader sono “molto preoccupate” per il peggioramento delle sue condizioni di salute, che potrebbe essere dovuto a un tumore alla prostata. Per questo motivo, ha scritto il giornalista su Twitter,avrebbe cancellato in questi giorni alcuni importanti appuntamenti, fra cui un incontro con il presidente Hassan ...

