Kefir | cinque modi salutari di usarlo a cui non hai ancora pensato

Leggi su chedonna

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ilè un alimento sano ed in grado di migliorare la salute del nostro intestino. Scopri come consumarlo tutti i giorni e insempre diversi. Quando si para di cibi per il benessere, ilè senza alcun dubbio uno dei primi che ci vengono in mente. Con i suoi tantissimi fermenti lattici L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it