“Il vero bluff del GF Vip? Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli!”, parla Soleil Sorge (Di domenica 6 dicembre 2020) Soleil Sorge ospite di Casa Chi, ha lanciato un po’ di frecciatine, ha svelato di aver detto “no” al Grande Fratello (come vi avevamo riportato noi di Blog Tivvù) ed ha espresso il suo parere sulla “coppia” di amici speciali formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. “Il bluff del GF Vip? Elisabetta Gregoraci e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 6 dicembre 2020)ospite di Casa Chi, ha lanciato un po’ di frecciatine, ha svelato di aver detto “no” al Grande Fratello (come vi avevamo riportato noi di Blog Tivvù) ed ha espresso il suo parere sulla “coppia” di amici speciali formata daPretelli. “Ildel GFe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

borghi_claudio : Cara maggioranza, vi do io la soluzione (sincera) del casino in cui vi siete cacciati e ci avete cacciato. Andate i… - marattin : Il vero strumento con cui l’Europa ci mette condizionalita’ e ci obbliga a riforme è il Recovery Fund. Quello che t… - chetempochefa : “Mi chiama @fabfazio e mi chiede: facciamo un bel ritratto sui trenta anni di carriera? Sorpresa rispondo: di chi?… - DIOMosler : RT @michele_geraci: Agevolo: Il sen Renzi confonde la logica: è vero che i soldi del mes vanno spesi in sanità, ma non è vero che per spen… - Saetta_McQueen : @Imthebestfan44 Vero. Però Gasly hanno detto che non vogliono, e Albon ha bisogno di una nuova chance. A questo pun… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il vero Perché scegliere il trapianto di capelli come rimedio alla calvizie? Fortune Italia