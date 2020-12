GfVip, Tommaso Zorzi non si nasconde più: “Lo amo” (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella casa del Grande Fratello c’è aria di rivelazioni dopo i recenti avvenimenti, Tommaso Zorzi si lascia andare ad una confidenza clamorosa. Tommaso Zorzi (Instagram)Nella casa del Grande Fratello Vip le ultime ore sono state decisamente turbolente. L’uscita di Francesco Oppini, e la prossima di Elisabetta Gregoraci, hanno scosso il programma. Una scelta annunciata, soprattutto dopo la comunicazione da parte della produzione di proseguire questa edizione fino a febbraio. Una decisione che ha mandato in tilt diversi inquilini, portando sia Oppini che la Gregoraci ha fare retromarcia e chiedere di uscire. Dayane Mello, che sembrava pronta ad uscire già venerdì sera, invece ha deciso alla fine di restare, dopo una telefonata avuta nel corso della diretta con la suocera che si sta occupando in questi ... Leggi su kronic (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella casa del Grande Fratello c’è aria di rivelazioni dopo i recenti avvenimenti,si lascia andare ad una confidenza clamorosa.(Instagram)Nella casa del Grande Fratello Vip le ultime ore sono state decisamente turbolente. L’uscita di Francesco Oppini, e la prossima di Elisabetta Gregoraci, hanno scosso il programma. Una scelta annunciata, soprattutto dopo la comunicazione da parte della produzione di proseguire questa edizione fino a febbraio. Una decisione che ha mandato in tilt diversi inquilini, portando sia Oppini che la Gregoraci ha fare retromarcia e chiedere di uscire. Dayane Mello, che sembrava pronta ad uscire già venerdì sera, invece ha deciso alla fine di restare, dopo una telefonata avuta nel corso della diretta con la suocera che si sta occupando in questi ...

Tommaso Zorzi non si nasconde più e ammette in diretta al Grande Fratello Vip i suoi sentimenti per Francesco Oppini: ecco cosa ha detto.

Elisabetta e Pierpaolo insieme in Cucurio

A tarda notte Grande Fratello recapita ai VIP un nuovo Comunicato che Tommaso e Stefania leggono al gruppo: “Pierpaolo ed Elisabetta il Grande Fratello non si è dimenticato di voi, dovete trasferirvi ...

