F1 | GP Sakhir 2020 | duello Bottas-Russell per la vittoria | Verstappen all’attacco Gara in difesa per Leclerc | 4° in griglia

(Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo due giornate riservate a prove libere e qualifiche, è arrivato finalmente il momento dei duelli ruota a ruota in pista al Bahrain International Circuit. Quest’oggi è in programma infatti alle ore 18.10 italiane il Gran Premio di, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Seconda domenica consecutiva in Bahrain, ma questa volta si gareggerà su un lay-out completamente inedito per il circus, con i piloti che saranno impegnati sull’outer track del circuito asiatico per una corsa che si profila davvero atipica. Nonostante l’assenza causa Covid di Lewis Hamilton, la Mercedes ha blindato tutta la prima fila per la dodicesima volta in stagione grazie alla pole position di Valtterie al notevole secondo posto di George. Il giovane talento britannico ha ben figurato ...