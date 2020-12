Elisabetta Gregoraci: ci sono cose che non tornano indietro (Di domenica 6 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è pronta ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip, e su Instagram spunta un messaggio eloquente e chiarificatore. Elisabetta Gregoraci (web source)Le ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip sono state particolarmente movimentate. Tra le protagoniste dell’ultimo scossone avvenuto all’interno del programma c’è sicuramente Elisabetta Gregoraci. La showgirl, infatti, è una dei due concorrenti (insieme a Francesco Oppini) che ha deciso di lasciare il programma, in seguito all’annuncio da parte della produzione di prolungare lo show fino ai primi di febbraio. Una scelta che ha mandato in tilt diversi inquilini, e che indotto proprio la bella calabrese ed il figlio di Alba Parietti ad abbandonare il gioco. Gli interessi al di ... Leggi su kronic (Di domenica 6 dicembre 2020)è pronta ad uscire dalla casa del Grande Fratello Vip, e su Instagram spunta un messaggio eloquente e chiarificatore.(web source)Le ultime ore nella casa del Grande Fratello Vipstate particolarmente movimentate. Tra le protagoniste dell’ultimo scossone avvenuto all’interno del programma c’è sicuramente. La showgirl, infatti, è una dei due concorrenti (insieme a Francesco Oppini) che ha deciso di lasciare il programma, in seguito all’annuncio da parte della produzione di prolungare lo show fino ai primi di febbraio. Una scelta che ha mandato in tilt diversi inquilini, e che indotto proprio la bella calabrese ed il figlio di Alba Parietti ad abbandonare il gioco. Gli interessi al di ...

