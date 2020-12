"Da rossa ad arancione in autonomia?". Virus e Dpcm, l'Abruzzo scavalca il governo e Boccia promette la più estrema delle conseguenze (Di domenica 6 dicembre 2020) Adesso l'Abruzzo, che vorrebbe passare da rosso ad arancione in autonomia, potrebbe fare i conti con il governo. Il ministro Francesco Boccia manda un ultimatum a Live-Non è la d'Urso. “Se una regione decide di andare contro le norme del governo, che sta fronteggiando l'emergenza sanitaria, rischia di non assumersi tutte le responsabilità”, dice Boccia. Che chiede rigore e attenzione in questa fase. E arriva ala domanda secca di Barbara d'Urso: “Se domani l'Abruzzo decidesse di diventare zona arancione sarebbe diffidata dal governo? Se facesse da mercoledì sarebbe in accordi con il governo?”. Boccia risponde: “Confermo”. E allora l'Abruzzo, da domani, potrebbe essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Adesso l', che vorrebbe passare da rosso adin, potrebbe fare i conti con il. Il ministro Francescomanda un ultimatum a Live-Non è la d'Urso. “Se una regione decide di andare contro le norme del, che sta fronteggiando l'emergenza sanitaria, rischia di non assumersi tutte le responsabilità”, dice. Che chiede rigore e attenzione in questa fase. E arriva ala domanda secca di Barbara d'Urso: “Se domani l'decidesse di diventare zonasarebbe diffidata dal? Se facesse da mercoledì sarebbe in accordi con il?”.risponde: “Confermo”. E allora l', da domani, potrebbe essere ...

