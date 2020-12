Coronavirus: Gelmini, 'subito dl Natale in Parlamento per correzioni' (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il governo ha scritto il decreto legge ‘Natale blindato' senza coinvolgere il Parlamento, le opposizioni, né tantomeno le Regioni. Durante questa pandemia Forza Italia ha da subito sposato la linea della prudenza, perché il Covid è una cosa seria, va affrontato con rigore e si deve assolutamente evitare una terza ondata del virus. Ma il provvedimento di Palazzo Chigi -a nostro avviso- limita, contro il buon senso, in modo troppo invasivo le libertà degli italiani. Per questo motivo va corretto immediatamente, e chiediamo che venga calendarizzato subito a Montecitorio". Lo chiede Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera. "Sarebbe ridicolo -aggiunge- analizzare il testo tra diverse settimane, quando le misure adottate avranno già esaurito i loro effetti e causato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Il governo ha scritto il decreto legge ‘blindato' senza coinvolgere il, le opposizioni, né tantomeno le Regioni. Durante questa pandemia Forza Italia ha dasposato la linea della prudenza, perché il Covid è una cosa seria, va affrontato con rigore e si deve assolutamente evitare una terza ondata del virus. Ma il provvedimento di Palazzo Chigi -a nostro avviso- limita, contro il buon senso, in modo troppo invasivo le libertà degli italiani. Per questo motivo va corretto immediatamente, e chiediamo che venga calendarizzatoa Montecitorio". Lo chiede Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera. "Sarebbe ridicolo -aggiunge- analizzare il testo tra diverse settimane, quando le misure adottate avranno già esaurito i loro effetti e causato ...

