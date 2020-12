Come vedere la prima della Scala 2020 in TV e in streaming

Leggi su quifinanza

(Di domenica 6 dicembre 2020) Unacosì, probabilmente, non s’era mai vista. Anzi, il probabilmente è del tutto superfluo: quello che era a tutti gli effetti un appuntamento mondano e glamour, al quale tutti avrebbero voluto partecipare, verrà rimpiazzato da un evento da seguire a distanza. La stagione operistica del teatro milanse verrà infatti inaugurata da un inedito spettacolo di musica e danza, trasmesso in diretta TV e in diretta. In questo modo, lapotrà essere seguita da un numero di spettatori di gran lunga più elevato che in passato.: lo spettacolo in programma Inizialmente, sul palco del teatro milanese sarebbe dovuta essere messa ...