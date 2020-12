Basket: Virtus Roma, il quadro resta critico (Di domenica 6 dicembre 2020) Continuano a emergere dettagli circa la trattativa tra Claudio Toti e gli investitori americani interessati a un acquisto della Virtus Roma. La giornata decisiva, com’è noto dal confronto tra una delegazione di tifosi e lo stesso Toti, sarà quella di domani per capire se ci saranno margini di salvezza, anche se la situazione è tendente al negativo. Ad aggiungere qualcosa di quantomeno difficilmente comprensibile c’è un elemento emerso tramite le pagine del Tempo, a firma Fabrizio Cicciarelli: gli americani, infatti, di fronte al tentativo di Toti di sbloccare la situazione cedendo il club in maniera praticamente gratuita con annesso farsi carico dei debiti pregressi, non solo non hanno accelerato, ma anzi hanno risposto chiedendo la possibilità di spostare in avanti finanche la scadenza della quarta rata FIP, cosa che però è fuori dai poteri della ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Continuano a emergere dettagli circa la trattativa tra Claudio Toti e gli investitori americani interessati a un acquisto della. La giornata decisiva, com’è noto dal confronto tra una delegazione di tifosi e lo stesso Toti, sarà quella di domani per capire se ci saranno margini di salvezza, anche se la situazione è tendente al negativo. Ad aggiungere qualcosa di quantomeno difficilmente comprensibile c’è un elemento emerso tramite le pagine del Tempo, a firma Fabrizio Cicciarelli: gli americani, infatti, di fronte al tentativo di Toti di sbloccare la situazione cedendo il club in maniera praticamente gratuita con annesso farsi carico dei debiti pregressi, non solo non hanno accelerato, ma anzi hanno risposto chiedendo la possibilità di spostare in avanti finanche la scadenza della quarta rata FIP, cosa che però è fuori dai poteri della ...

