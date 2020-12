Allerta maltempo in tutta Italia: pioggia, neve e venti di burrasca (Di domenica 6 dicembre 2020) Prosegue sull'Italia la fase di forte maltempo . Oggi pioggia, neve e venti da forti a burrasca forte attraversano l'Italia da Nord a Sud. E' Allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli Venezia ... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020) Prosegue sull'la fase di forte. Oggida forti aforte attraversano l'da Nord a Sud. E'rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli Venezia ...

Maltempo sull'Italia in questa domenica 6 dicembre 2020. E' allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla Provincia Autonoma di Bolzano. Allerta arancione su Emilia ...

