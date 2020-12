Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 19:10 (Di sabato 5 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione una buona sera dalla redazione Gabriella Luigi in studio si torna a parlare del periodo natalizio e delle restrizioni materie antico video ci saranno poliziotti 70.000 agenti per le strade italiane ad Se ai controlli lo ha detto la ministra dell’interno Luciana lamorgese specificando sarà un Natale di sacrifici dovremmo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità anche tra oltre che tra regioni proprio nel periodo natalizio dovremmo allontanarci dalle nostre tradizioni del Natale tutti insieme un sacrificio necessario ha detto lamorgese per quanto riguarda la maggioranza di governo a rischio sul mess lamorgese crede che un punto di sintesi si troverà Mi auguro che il senso di responsabilità prevalga scelto la nazionale di stoccaggio per la campagna dinazione anti-covid che il governo italiano sta ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione una buona sera dalla redazione Gabriella Luigi in studio si torna a parlare del periodo natalizio e delle restrizioni materie antico video ci saranno poliziotti 70.000 agenti per le strade italiane ad Se ai controlli lo ha detto la ministra dell’interno Luciana lamorgese specificando sarà un Natale di sacrifici dovremmo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità anche tra oltre che tra regioni proprio nel periodo natalizio dovremmo allontanarci dalle nostre tradizioni del Natale tutti insieme un sacrificio necessario ha detto lamorgese per quanto riguarda la maggioranza di governo a rischio sul mess lamorgese crede che un punto di sintesi si troverà Mi auguro che il senso di responsabilità prevalga scelto la nazionale di stoccaggio per la campagna dinazione anti-covid che il governo italiano sta ...

Agenzia_Ansa : #Conte 'I numeri ci dicono che le ultime misure messe in campo ci hanno permesso di evitare un lockdown generalizza… - Agenzia_Ansa : #Covid: nelle ultime 24 ore in Italia 21.052 nuovi casi e 662 vittime #ANSA - fanpage : Boom di prenotazioni per aerei e treni a ridosso delle chiusure di Natale - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: nelle ultime 24 ore in Italia 21.052 nuovi casi e 662 vittime #ANSA - DeliaSalvadori : RT @catlatorre: Stando alle ultime notizie, l'Europa vuol aggirare il veto imposto da Ungheria e Polonia sul Recovery Fund togliendo loro i… -