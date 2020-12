Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 09:10 (Di sabato 5 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale sabato 5 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio le regioni del nord protestano contro gli effetti più limitativi del nuovo dpcm mentre sulla base dei dati della cabina di regia speranza firmerà un’ordinanza che sposta altre 5 regioni in area gialla Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Marche Puglia ed Umbria solo l’Abruzzo resta rosso 12 regioni sono già alle 8 arancioni fontana così rischiano di scatenare la fuga al Sud è il governatore del Veneto Luca Zaia invita a ripensarci e chiede un ravvedimento intanto risale il numero giornaliero di positivi sono 24009 con 14000 tamponi in meno rispetto al precedente rilevamento le vittime sono 814 numero di guerrizio di Messi supera però quello di conteggiati in rapporto tamponi positivi sali al 11:03 % l’indice reti in 5 regioni ancora sopra nella media ... Leggi su romadailynews (Di sabato 5 dicembre 2020)dailynews radiogiornale sabato 5 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio le regioni del nord protestano contro gli effetti più limitativi del nuovo dpcm mentre sulla base dei dati della cabina di regia speranza firmerà un’ordinanza che sposta altre 5 regioni in area gialla Emiliagna Friuli Venezia Giulia Marche Puglia ed Umbria solo l’Abruzzo resta rosso 12 regioni sono già alle 8 arancioni fontana così rischiano di scatenare la fuga al Sud è il governatore del Veneto Luca Zaia invita a ripensarci e chiede un ravvedimento intanto risale il numero giornaliero di positivi sono 24009 con 14000 tamponi in meno rispetto al precedente rilevamento le vittime sono 814 numero di guerrizio di Messi supera però quello di conteggiati in rapporto tamponi positivi sali al 11:03 % l’indice reti in 5 regioni ancora sopra nella media ...

Agenzia_Ansa : #Conte: 'I numeri ci dicono che le ultime misure messe in campo ci hanno permesso di evitare un lockdown generalizz… - Corriere : Virus, nel mondo oltre 1,5 milioni di morti e quasi 66 milioni di casi - fanpage : Quasi 66 milioni di contagi nel mondo, oltre 1,5 milioni morti - MassimoRiserbo5 : RT @ManconiMita: @meloccaros Leggo te, bollo I ceci, ascolto le ultime notizie Covid, non scrivo 900 morti etc ma penso che chi si lamenta… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: #Conte 'I numeri ci dicono che le ultime misure messe in campo ci hanno permesso di evitare un l… -