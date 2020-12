Stefano Bollani | un grande pianista | compositore e scrittore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020), nato a Milano il 5 dicembre del 1972, compie oggi 48 anni. Una carriera ricca di esperienze, successi e traguardi raggiunti. Una personalità poliedrica: non è solo un genialee un eccellente, ma anche un notevole, cantante e attore. La sua mente eclettica lo ha portato a produrre più di 40 album, ben tre composizioni sinfoniche, cinque libri e numerosi lavori teatrali che lo vedono sia in qualità di attore o co-attore che di autore delle musiche. Come musicistapuò vantare un elenco assai encomiabile di orchestre con le quali ha suonato. Si è difatti esibito con la Filarmonica della Scala, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Gewandhaus di Lipsia, la Concertgebouw di Amsterdam, ...