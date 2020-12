Santa Maria a Vico, calano i contagi ma aumentano i decessi: appello del sindaco Pirozzi (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria a Vico (Ce) – Si attestano a 275 i casi di positività da Covid-19 sul territorio di Santa Maria a Vico. aumentano i guariti che passano a 360 mentre le persone in quarantena sono 19. A preoccupare, tuttavia, è il numero di decessi pari a otto. I dati, estratti dalla piattaforma Sani.Arp della Regione Campania, sono stati annunciati dal sindaco, Andrea Pirozzi, nel corso del suo videomessaggio di ieri sera. Ed è proprio sul numero dei decessi che il primo cittadino si è soffermato, per rivolgere un caloroso abbraccio ai familiari delle vittime e per rilanciare l’appello alla responsabilità. Nel corso della diretta facebook il primo cittadino ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Si attestano a 275 i casi di positività da Covid-19 sul territorio dii guariti che passano a 360 mentre le persone in quarantena sono 19. A preoccupare, tuttavia, è il numero dipari a otto. I dati, estratti dalla piattaforma Sani.Arp della Regione Campania, sono stati annunciati dal, Andrea, nel corso del suo videomessaggio di ieri sera. Ed è proprio sul numero deiche il primo cittadino si è soffermato, per rivolgere un caloroso abbraccio ai familiari delle vittime e per rilanciare l’alla responsabilità. Nel corso della diretta facebook il primo cittadino ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Santa Maria, un pacco regalo sotto l’albero di Natale per raccogliere messaggi di speranza Lecco Notizie Al picco del Covid 670 operazioni nel fiorentino

FIRENZE: Nel mese di Novembre segnato dalla seconda ondata della pandemia l'attività chirurgica non si è fermata registrando 1380 operazioni nella Asl Centro ...

Maria Luisa Rubbiani

La famiglia la ricorda con immutato affetto e rimpianto. Sabato 5 Dicembre alle ore 18:00 nella Chiesa di San Prospero sarà celebrata una Santa Messa di suffragio. On. Fun. BIANCHINI Romano & Raffaele ...

