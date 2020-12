Racchiudere in un gesto «La città del teatro»

(Di domenica 6 dicembre 2020) A dieci mesi dal primo lockdown ci rendiamo conto delle molte fasi emotive di cui è fatta l’esperienza pandemica: la paura, il dolore, la rabbia, l’inerzia, la speranza, la voglia di ricominciare e poi la delusione, il timore di non poter prevedere una fine, di non riuscire a percepire il senso di una prospettiva. La scorsa estate ci ha dato la sensazione che tornare a respirare fosse possibile, che riaffiorare dal letargo si potesse e si dovesse. Ed è all’insegna … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Racchiudere gesto

Positanonews

Alessandro Borghese non riesce a contenere la gioia in una foto dove parla di gesti pieni di emozioni, durante una giornata ...L’iniziativa dell’associazione Evrika a nome della comunità romena: devoluti i fondi per la festa nazionale del 1° dicembre ...