Questo paese che non gira stanco prima del virus (Di sabato 5 dicembre 2020) Come ogni anno il Rapporto del Censis fornisce la fotografia degli italiani e allega in omaggio un bel titolo, sempre molto suggestivo, solitamente coniato dal suo fondatore Giuseppe De Rita, a sicuro uso e consumo di Tg e giornali. Quest’anno la metafora – o meglio, l’allegoria – del sistema-Italia è quella della «ruota quadrata». Niente di meglio per descrivere un paese che non gira, come un’automobile dei Flintstones: «Avanza a fatica, suddividendo ogni rotazione in quattro unità, con un disumano sforzo per ogni quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e tentennamenti. Mai lo si era visto così bene come durante quest’anno eccezionale, sotto i colpi dell’epidemia». Tutto Questo per descrivere una società lasca, rassegnata e colpita dal virus come un toro affannato infilzato dalle banderillas. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 5 dicembre 2020) Come ogni anno il Rapporto del Censis fornisce la fotografia degli italiani e allega in omaggio un bel titolo, sempre molto suggestivo, solitamente coniato dal suo fondatore Giuseppe De Rita, a sicuro uso e consumo di Tg e giornali. Quest’anno la metafora – o meglio, l’allegoria – del sistema-Italia è quella della «ruota quadrata». Niente di meglio per descrivere unche non, come un’automobile dei Flintstones: «Avanza a fatica, suddividendo ogni rotazione in quattro unità, con un disumano sforzo per ogni quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e tentennamenti. Mai lo si era visto così bene come durante quest’anno eccezionale, sotto i colpi dell’epidemia». Tuttoper descrivere una società lasca, rassegnata e colpita dalcome un toro affannato infilzato dalle banderillas.

CarloCalenda : Non esiste alcun modello Italia. I numeri dicono che la gestione sanitaria della crisi è stata disastrosa. È arriva… - LegaSalvini : LIBERO: ITALIANI CHIUSI IN CASA, CLANDESTINI A SPASSO! Questo governo è la rovina del Paese. - marcodimaio : L’Italia ha bisogno dei 36 miliardi del #Mes. E il voto di settimana prossima in Parlamento sarà decisivo, per due… - VolleyFranco : @Adnkronos Meno male che ogni tanto qualcuno ricorda che in questo paese ci furono momenti difficili e grandiosamente superati ! - Gattorazio1 : RT @mante: Tutte le volte che leggo una dichiarazione di Grillo penso a come diavolo sia stato possibile aver affidato a una persona del ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo paese Coronavirus: Messina, 'guardare ai punti di forza straordinari del Paese' Fortune Italia Per un ritorno alla ‘verità effettuale’. Ricordando la grande lezione di Giuseppe Are

di Dino CofrancescoProfessore Emerito di Storia delle dottrine politiche, Università degli Studi di GenovaParafrasando una celebre frase di Talleyrand - ripresa poi da Giulio Andreotti -, si ...

Imperiese: agriturismo, osterie e ristoranti di paese alzano bandiera bianca: «Impossibile lavorare»

Contestata la norma che vieta di spostarsi tra comuni nei giorni clou: «Mette fuori gioco la maggior parte delle piccole attività dell’entroterra» ...

di Dino CofrancescoProfessore Emerito di Storia delle dottrine politiche, Università degli Studi di GenovaParafrasando una celebre frase di Talleyrand - ripresa poi da Giulio Andreotti -, si ...Contestata la norma che vieta di spostarsi tra comuni nei giorni clou: «Mette fuori gioco la maggior parte delle piccole attività dell’entroterra» ...