Mank | un film che ha dovuto attendere il 2020 per esistere

https://www.youtube.com/watch?v=RihzDA9rXn0 Ci sono voluti 30 anni perché Mank potesse essere realizzato. Era un progetto che David Fincher aveva in mente e voleva fare già negli anni '90, cioè quando ha esordito alla regia di lungometraggi dopo una carriera nelle pubblicità e nei videoclip. Doveva essere il film che l'avrebbe lanciato e invece non riusciva a farselo produrre. Fece invece Alien 3, un progetto su commissione, e poi uno come diceva lui: Se7en. Il film che lo lanciò. A quel punto era il 1995 e la società di produzione Polygram era disposta a produrgli questa strana storia dello sceneggiatore di Quarto potere, Hermann J. Mankiewicz, e della sua vita ad Hollywood culminata con la scrittura di quel film mitico. C'era già la sceneggiatura fatta e finita e il grosso del casting era stato ...

