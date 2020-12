Lazio, Andreas Pereira: «Felice per i primi 90 minuti. Ora testa alla Champions» (Di sabato 5 dicembre 2020) Nonostante la rete annullata, Andreas Pereira ha esultato per la vittoria della Lazio contro lo Spezia: ecco il suo messaggio su Instagram Novanta minuti e una reta annullata. Andreas Pereira sta pian piano trovando la sua dimensione nella Lazio di Simone Inzaghi e oggi è stato uno degli undici protagonisti della vittoria contro lo Spezia. Al termine del match, il giocatore ha commentato la gara sul suo profilo Instagram: «Sono molto Felice di giocare i miei primi 90 minuti completi. Volevo davvero che gol fosse convalidato, ma la cosa più importante è la vittoria. Adesso pensiamo alla prossima battaglia e sappiate che daremo la nostra vita per gli ottavi di finale di Champions ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Nonostante la rete annullata,ha esultato per la vittoria dellacontro lo Spezia: ecco il suo messaggio su Instagram Novantae una reta annullata.sta pian piano trovando la sua dimensione nelladi Simone Inzaghi e oggi è stato uno degli undici protagonisti della vittoria contro lo Spezia. Al termine del match, il giocatore ha commentato la gara sul suo profilo Instagram: «Sono moltodi giocare i miei90completi. Volevo davvero che gol fosse convalidato, ma la cosa più importante è la vittoria. Adesso pensiamoprossima battaglia e sappiate che daremo la nostra vita per gli ottavi di finale di...

