Juventus, Paratici: “Sulla vicenda Suarez rifarei tutto quello che ho fatto” (Di sabato 5 dicembre 2020) Il ds della Juventus Fabio Paratici ha risposto ai microfoni di Sky sulla vicenda Suarez: "C'è un comunicato del club che chiarisce tutto. Sono molto tranquillo. L'intervento della ministra De Micheli? Sono amico di Paola da quando siamo ragazzi, siamo cresciuti nella stessa città. Anche lei ha già chiarito questa posizione e non ho nulla da aggiungere. E' opportuno chiedere a una amica una informazione? Io rifarei tutto quello che ho fatto". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 5 dicembre 2020) Il ds dellaFabioha risposto ai microfoni di Sky sulla: "C'è un comunicato del club che chiarisce. Sono molto tranquillo. L'intervento della ministra De Micheli? Sono amico di Paola da quando siamo ragazzi, siamo cresciuti nella stessa città. Anche lei ha già chiarito questa posizione e non ho nulla da aggiungere. E' opportuno chiedere a una amica una informazione? Ioche ho fatto". ITA Sport Press.

ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - ZZiliani : Ricapitolando. #Paratici si fa dare dalla Ministra De Micheli, piacentina come lui, il contatto di Frattasi, capo G… - ZZiliani : La #Juventus ha problemi con la Ndrangheta in Curva ed è colpa di #Marotta. Ha problemi con l'esame di Suarez ed è… - lccatt : RT @sportface2016: +++#Juventus, #Paratici: 'Sono molto tranquillo, sono amico di Paola De Micheli da quando siamo ragazzi, farle una doman… - marcozavanese : Riguardo al #CasoSuarez, in questi giorni viene da chiedermi: Tifo Juventus perché sono juventino, ma se non fossi… -