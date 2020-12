Incendio doloso in una comunità di recupero nel Catanese | morto un frate Identificato e bloccato dai carabinieri il presunto autore

(Di sabato 5 dicembre 2020) Una persona è morta in unsviluppato nelle prime ore di sabato 5 dicembre nella sede della ‘Tenda di San Camillo’,diper tossicodipendenti e per malati di Aids di Riposto, nel. Un rogo che gli investigatori ritengono di natura dolosa. Le fiamme sono divampate verso le 5 e si sono propagate nella struttura. All’interno delladic’erano sei ospiti, tutti rimasti illesi. Non è riuscito a fuggire, invece, l’anziano responsabile della struttura,Leonardo Grasso di 78 anni, che ètra le fiamme. Secondo quanto si è appreso, idella compagnia di Giarre hannoil...

Avvenire_Nei : Incendio doloso in comunità di recupero, morto padre Leonardo Grasso - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Incendio doloso in una comunità di recupero nel Catanese: morto un frate. Identificato e bloccato dai carabinieri il p… - MarcG_69 : RT @Corriere: Incendio doloso nella comunità di recupero: muore tra le fiamme Leonardo, il frate deg... - _fiorucci : RT @d_essere: ? #Regno Unito | La secolare Chiesa di Tutti i Santi a Mackworth, nel Regno Unito, brucia. Le autorità stanno valutando un i… - avv_procopio : RT @Corriere: Incendio doloso nella comunità di recupero: muore tra le fiamme Leonardo, il frate deg... -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio doloso

Una persona è morta in un incendio sviluppato nelle prime ore di sabato 5 dicembre nella sede della ‘Tenda di San Camillo’, comunità di recupero per tossicodipendenti e per malati di Aids di Riposto, ...Un incendio, che gli investigatori ritengono di natura dolosa, è stato appiccato la notte scorsa alla sede della comunità di recupero per tossicodipendenti "Tenda di San Camillo", ...