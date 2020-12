Francesco Oppini lascia il GF Vip, la reazione di Alba Parietti scatena i fan di Tommaso Zorzi (Di sabato 5 dicembre 2020) Ormai è cosa nota: Francesco Oppini ha deciso ieri di abbandonare il reality GF Vip dopo un lungo percorso che però, negli ultimi 20 giorni, era stato in parte compromesso da una serie di motivazioni che lo avevano portato sempre più a protendere per la sua uscita. L’occasione è arrivata dopo l’annunciato prolungamento del programma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 5 dicembre 2020) Ormai è cosa nota:ha deciso ieri di abbandonare il reality GF Vip dopo un lungo percorso che però, negli ultimi 20 giorni, era stato in parte compromesso da una serie di motivazioni che lo avevano portato sempre più a protendere per la sua uscita. L’occasione è arrivata dopo l’annunciato prolungamento del programma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - m4rika1 : RT @__occhiprofondi: FRANCESCO MARIA OPPINI GIÀ MI MANCHI?????? TI PREGO FATTI VIVO SUI SOCIAL, ALMENO SARÀ MENO DOLOROSO #GFVIP - EugenioVedovot1 : RT @uber_bingo: In un mondo di Alba Parietti, sii Francesco Oppini. #GFVIP - _bloodyflame_ : @Aniretac8 Secondo me Tommaso si è legato a Francesco chiudendosi un po’ troppo verso gli altri concorrenti. Lui s… - arianna44444 : sogno un francesco Oppini su twitter #GFVIP -