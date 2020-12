De Laurentiis e il rinnovo di Gattuso: 'Tutto fatto, stiamo scrivendo i contratti' (Di sabato 5 dicembre 2020) NAPOLI - " È stata una sensazione straordinaria passeggiare qui sotto la fermata dell'EAV, ripercorrendo dal 1926 ai giorni d'oggi, la storia di questo Napoli glorioso reso ancora più glorioso da ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 5 dicembre 2020) NAPOLI - " È stata una sensazione straordinaria passeggiare qui sotto la fermata dell'EAV, ripercorrendo dal 1926 ai giorni d'oggi, la storia di questo Napoli glorioso reso ancora più glorioso da ...

enzo913001091 : RT @napolimagazine: VIDEO NM - De Laurentiis: 'Rinnovo Gattuso? Con Rino ci siamo messi d’accordo già un mese e mezzo fa', @ADeLaurentiis @… - Notiziedi_it : Napoli, De Laurentiis: “Il rinnovo di Gattuso? In mano ai legali” - SSCNapoliFeed : Napoli, De Laurentiis: 'Il rinnovo di Gattuso? In mano ai legali' - sportli26181512 : ADL: 'Diego la nostra stella, Osimhen quella del futuro. Rino? Il rinnovo è cosa fatta': ADL: 'Diego la nostra stel… - Gazzetta_it : ADL: 'Diego la nostra stella, Osimhen quella del futuro. Il rinnovo di Rino? In mano ai suoi legali in Portogallo'… -