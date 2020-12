Cinema: Saverio Costanzo, 'Non ho cercato io Elena Ferrante, non mi sentivo all'altezza' (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La cosa più fortunata che mi è successa è stato l'incontro con la scrittrice Elena Ferrante: non l'ho cercato io, anche perchè non mi sentivo all'altezza di un'opera così monumentale. Ma è stata lei a cercare me". E' quanto ha raccontato il regista Saverio Costanzo, durante una video-lezione, dal titolo 'Interno/Esterno', registrata al Teatro Argentina di Roma, e trasmessa oggi pomeriggio durante l'edizione di 'Vita Nova', gli appuntamenti online del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il regista della saga televisiva tratta dall'"Amica geniale", bestseller internazionale dell'autrice Elena Ferrante, ha spiegato: "nel 2007 volevo fare un film da 'La figlia oscura' della Ferrante e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La cosa più fortunata che mi è successa è stato l'incontro con la scrittrice: non l'hoio, anche perchè non miall'di un'opera così monumentale. Ma è stata lei a cercare me". E' quanto ha raccontato il regista, durante una video-lezione, dal titolo 'Interno/Esterno', registrata al Teatro Argentina di Roma, e trasmessa oggi pomeriggio durante l'edizione di 'Vita Nova', gli appuntamenti online del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il regista della saga televisiva tratta dall'"Amica geniale", bestseller internazionale dell'autrice, ha spiegato: "nel 2007 volevo fare un film da 'La figlia oscura' dellae ...

