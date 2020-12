Catania, ucciso il frate responsabile della comunità per tossicodipendenti. Fermato uno degli ospiti (Di sabato 5 dicembre 2020) Il rogo scoppiato questa mattina presso la comunità di recupero per tossicodipendenti “Tenda San Camillo”, a Riposto, nel catanese, è stato solo una messa in scena per coprire l’uccisione di Fra’ Leonardo Grasso, 78 anni, era il superiore della comunità camilliana di Acireale. È la prima ricostruzione degli inquirenti che indagano sulla morte del responsabile della struttura. Per la vicenda è stata fermata una persone, un ospite della comunità, che al momento è sotto interrogatorio. L’incendio, probabilmente di natura dolosa, è divampato intorno alle cinque del mattino. In quel momento nella comunità si trovavano sei ospiti, tutti rimasti illesi. Su quando avvenuto stanno indagando i carabinieri ... Leggi su tpi (Di sabato 5 dicembre 2020) Il rogo scoppiato questa mattina presso ladi recupero per“Tenda San Camillo”, a Riposto, nel catanese, è stato solo una messa in scena per coprire l’uccisione di Fra’ Leonardo Grasso, 78 anni, era il superiorecamilliana di Acireale. È la prima ricostruzioneinquirenti che indagano sulla morte delstruttura. Per la vicenda è stata fermata una persone, un ospite, che al momento è sotto interrogatorio. L’incendio, probabilmente di natura dolosa, è divampato intorno alle cinque del mattino. In quel momento nellasi trovavano sei, tutti rimasti illesi. Su quando avvenuto stanno indagando i carabinieri ...

La prima telefonata ai carabinieri, all'alba, parlava di un vasto incendio nella struttura, ma gli investigatori ritengono che il rogo sia stato solo una messinscena, per coprire il delitto. Mentre il ...

Catania: incendio doloso in comunità recupero uccide un prete, preso sospetto

Un sacerdote di 78 anni, Leonardo Grasso, responsabile della comunità di recupero “Tenda di San Camillo”, è morto a Riposto, in provincia di Catania, nell’incendio divampato la notte scorsa proprio ne ...

La prima telefonata ai carabinieri, all'alba, parlava di un vasto incendio nella struttura, ma gli investigatori ritengono che il rogo sia stato solo una messinscena, per coprire il delitto. Mentre il ...Un sacerdote di 78 anni, Leonardo Grasso, responsabile della comunità di recupero “Tenda di San Camillo”, è morto a Riposto, in provincia di Catania, nell’incendio divampato la notte scorsa proprio ne ...