Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2020 ore 16:30 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Viabilità DEL 04 DICEMBRE 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA; PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASSIA CODE IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SI STA POI IN CODA SULLA FLAMINIA, PER LAVORI IN CORSO, TRA QUARTICCIOLO E LO SVINCOLO PER LA VIA RIANESE IN DIREZIONE MORLUPO. SEMPRE SULLA FLAMINIA, MA SUL TRATTO URBANO: TRAFFICO RALLENTATO TRA GROTTAROSSA E CORSO DI FRANCIA IN ... Leggi su romadailynews
CarloCalenda : Oggi nel X Municipio, l'accesso al mare di Roma. Una 'città' estesa come Bologna e popolata come Messina, con due g… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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