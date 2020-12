Vergogna a Reggio Emilia, stop alla via per Norma Cossetto, torturata e uccisa dai partigiani: “Storia incerta” (Di venerdì 4 dicembre 2020) A Reggio Emilia una via per il maresciallo Tito c’è. Per Norma Cossetto, invece, una via non ci può essere perché servono “approfondimenti” sulle “incertezze della sua vicenda storica”. Arrivando, perfino, a mettere in discussione le motivazioni della Medaglia d’oro che nel 2005 fu conferita a questa giovane italiana, che a 23 anni fu torturata, stuprata e infoibata proprio dai partigiani di Tito. Ma, ha assicurato l’assessore alla Toponomastica, Lanfranco de Franco, nello stop all’intitolazione della via “non c’è alcuna volontà di revisionismo”. Lo stop di negazionisti irriducibili a Via Norma Cossetto C’è davvero dell’incredibile nella vicenda reggiana, che rappresenta solo l’ultimo dei numerosi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Auna via per il maresciallo Tito c’è. Per, invece, una via non ci può essere perché servono “approfondimenti” sulle “incertezze della sua vicenda storica”. Arrivando, perfino, a mettere in discussione le motivazioni della Medaglia d’oro che nel 2005 fu conferita a questa giovane italiana, che a 23 anni fu, stuprata e infoibata proprio daidi Tito. Ma, ha assicurato l’assessoreToponomastica, Lanfranco de Franco, nelloall’intitolazione della via “non c’è alcuna volontà di revisionismo”. Lodi negazionisti irriducibili a ViaC’è davvero dell’incredibile nella vicenda reggiana, che rappresenta solo l’ultimo dei numerosi ...

