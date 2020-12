Unieuro non funziona, il sito è down: tantissimi utenti in attesa della nuova PS5 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Unieuro.it è offline da diversi minuti. Questa mattina all’interno dell’e-commerce della nota catena di elettronica è prevista la disponibilità di nuove scorte della PlayStation 5, la nuova console Sony molto attesa dai tantissimi videogiocatori di tutto il mondo. In queste settimane la console casalinga è andata sold out su tutte le principali piattaforme di vendita online e nella maggior parte dei negozi fisici presenti in tutto il Paese. Tuttavia nelle ultime ore l’azienda ha messo a disposizione una nuova serie di unità su diversi portali online come Amazon, Media World e Unieuro. Proprio oggi, venerdì 4 dicembre, il sito di Unieuro ha rilasciato nuove PS5 per l’acquisto, una notizia che ha provocato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020).it è offline da diversi minuti. Questa mattina all’interno dell’e-commercenota catena di elettronica è prevista la disponibilità di nuove scortePlayStation 5, laconsole Sony moltodaivideogiocatori di tutto il mondo. In queste settimane la console casalinga è andata sold out su tutte le principali piattaforme di vendita online e nella maggior parte dei negozi fisici presenti in tutto il Paese. Tuttavia nelle ultime ore l’azienda ha messo a disposizione unaserie di unità su diversi portali online come Amazon, Media World e. Proprio oggi, venerdì 4 dicembre, ildiha rilasciato nuove PS5 per l’acquisto, una notizia che ha provocato il ...

