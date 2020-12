Un’estetista uccide una cliente 38enne e la figlia di 4 anni per un motivo incredibile (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alla polizia ha raccontato che voleva solo farle gli auguri per il compleanno festeggiato qualche ora prima. Un delitto inspiegabile perché ha alla base una motivazione sconvolgente. Una lite, 30 coltellate inferte contro Anna Abakumova, 38 anni, e Maria, quattro anni, dalla 53enne Elena Shcherenko in un casa di Saratov, in Russia, il 29 novembre. A L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alla polizia ha raccontato che voleva solo farle gli auguri per il compleanno festeggiato qualche ora prima. Un delitto inspiegabile perché ha alla base una motivazione sconvolgente. Una lite, 30 coltellate inferte contro Anna Abakumova, 38, e Maria, quattro, dalla 53enne Elena Shcherenko in un casa di Saratov, in Russia, il 29 novembre. A L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

rebeccalandi88 : Estetista uccide a coltellate una cliente 38enne e la figlia di 4 anni: la vittima non aveva pagato un conto di 600… - mattinodinapoli : #estetista uccide a coltellate una cliente 38enne e la figlia di 4 anni: la vittima non aveva pagato un conto di 60… - Pedro69280970 : RT @ImolaOggi: ??Estetista di 47enne si uccide lanciandosi sotto un treno. Ha lasciato un biglietto nel quale diceva che non aveva più le fo… - nicelivingspace : RT @ImolaOggi: ??Estetista di 47enne si uccide lanciandosi sotto un treno. Ha lasciato un biglietto nel quale diceva che non aveva più le fo… - Parmenide7 : RT @Manocchiarmando: DITE AGLI ASSASSINI TERRORISTI NEONAZISTI CHE PERSEGUITANO QUELLI CHE LORO CHIAMANO NEGAZIONISTI CHE SE NON SI HANNO G… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’estetista uccide Estetista uccide a coltellate una cliente 38enne e la figlia di 4 anni: la vittima non aveva pagato un conto di 600 euro Il Messaggero