Ufc, Hermansson vs Vettori: data, orario e come vederlo in tv e streaming (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una notte da ricordare per le MMA italiane quella tra sabato 5 e domenica 6 dicembre a partire dalle 4:00. Marvin Vettori contro Jack Hermansson, numero 4 al mondo della categoria pesi medi, in un incontro da cinque round organizzato con appena una settimana di preavviso per il 27enne di Mezzocorona dopo il forfait di Holland. Vettori sarà il primo italiano di sempre a prendere parte ad un main event Ufc e a Las Vegas ha l’occasione che aspettava da tempo per poter scalare ulteriormente il ranking. Potrete seguire la sfida in diretta esclusiva su Dazn. Intanto Vettori suona la carica sui suoi canali social in vista di un appuntamento che può dare la svolta definitiva alla sua carriera: “Anni di sudore, sangue e lacrime, tutto per grandi opportunità come questa. Sono pronto per una guerra da cinque ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una notte da ricordare per le MMA italiane quella tra sabato 5 e domenica 6 dicembre a partire dalle 4:00. Marvincontro Jack, numero 4 al mondo della categoria pesi medi, in un incontro da cinque round organizzato con appena una settimana di preavviso per il 27enne di Mezzocorona dopo il forfait di Holland.sarà il primo italiano di sempre a prendere parte ad un main event Ufc e a Las Vegas ha l’occasione che aspettava da tempo per poter scalare ulteriormente il ranking. Potrete seguire la sfida in diretta esclusiva su Dazn. Intantosuona la carica sui suoi canali social in vista di un appuntamento che può dare la svolta definitiva alla sua carriera: “Anni di sudore, sangue e lacrime, tutto per grandi opportunitàquesta. Sono pronto per una guerra da cinque ...

