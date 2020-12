The Voice Senior: Gianni Pera canta Your song (video e gallery) (Di venerdì 4 dicembre 2020) La seconda puntata di The Voice Senior di questa sera, 4 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Gianni Pera, 60enne di Roma che ha portato sul palco il brano “Your song” di Elton John. A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The Voice Senior 2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi – che rappresentano il team Carrisi – e il rapper Clementino. Gianni lavora da sempre nel settore alberghiero, ma il lockdown ha fermato il suo lavoro, creandogli non pochi problemi anche a carattere umorale. Ha deciso però di reagire dedicandosi alla musica, la sua passione ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 4 dicembre 2020) La seconda puntata di Thedi questa sera, 4 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di, 60enne di Roma che ha portato sul palco il brano “” di Elton John. A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi – che rappresentano il team Carrisi – e il rapper Clementino.lavora da sempre nel settore alberghiero, ma il lockdown ha fermato il suo lavoro, creandogli non pochi problemi anche a carattere umorale. Ha deciso però di reagire dedicandosi alla musica, la sua passione ...

LoredanaBerte : Pronta anche stasera a prendere nota su tutto e voi siete pronti? ?? Vi aspetto alle 21.25 a The Voice of Italy su… - stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - stvleskrow : mado ma sono bravissimi questi di the voice senior - ZenaroMarco : @hellas_army Solo the voice italia fa così pena! - Gif_di_Tina : @LaDeny_ No preferisco the voice. Mi ripugna quel reality -