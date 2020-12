S&P crolla in borsa dopo aver speso $44 miliardi per acquisire IHS Markit (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le azioni di S&P Global (NYSE: SPGI) sono crollate di oltre il 4% questa settimana dopo che il colosso dei dati finanziari ha concordato un accordo per l’acquisizione di IHS Markit (NYSE: INFO) per $44 miliardi in azioni. Analisi fondamentale: il più grande affare del 2020 S&P Global ha siglato un accordo che unirà le due più grandi società di informazioni e analisi finanziarie del mondo creando il terzo più grande attore in questo settore. Secondo due società, l’accordo dovrebbe essere completato nella seconda metà del 2021 ed è il più grande nel 2020. Le due società sperano di risparmiare circa $480 milioni in sinergie. S&P Global ha cercato un’acquisizione che ridurrà la sua dipendenza dal suo core business di rating. Lo scorso anno S&P Global e IHS Markit hanno generato ... Leggi su invezz (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le azioni di S&P Global (NYSE: SPGI) sonote di oltre il 4% questa settimanache il colosso dei dati finanziari ha concordato un accordo per l’acquisizione di IHS(NYSE: INFO) per $44in azioni. Analisi fondamentale: il più grande affare del 2020 S&P Global ha siglato un accordo che unirà le due più grandi società di informazioni e analisi finanziarie del mondo creando il terzo più grande attore in questo settore. Secondo due società, l’accordo dovrebbe essere completato nella seconda metà del 2021 ed è il più grande nel 2020. Le due società sperano di risparmiare circa $480 milioni in sinergie. S&P Global ha cercato un’acquisizione che ridurrà la sua dipendenza dal suo core business di rating. Lo scorso anno S&P Global e IHShanno generato ...

