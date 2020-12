SBK 2021: il punto sui piloti (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’inizio del campionato mondiale SBK 2021 si avvicina: ecco chi saranno i piloti che parteciperanno alla prossima stagione del mondiale delle derivate di serie. Numerosi sono i nuovi arrivi e i cambi di scuderia, ma sono ancora libere sei moto. Le conferme ed i nuovi arrivi Sono stati non pochi i piloti già confermati per la stagione 2021 del mondiale SBK. In attesa dell’inizio ad Assen il 23-25 aprile, varie squadre hanno ufficializzato i propri piloti. Tra i primi a confermare entrambi i propri piloti troviamo i team ufficiali Kawasaki e Honda. La scuderia campione del mondo costruttori da sei anni, schiererà nuovamente il sei volte campione del mondo SBK Jonathan Rea ed Alex Lowes. Honda ha confermato per il 2021 Alvaro Bautista e Leon Haslam, con l’obiettivo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’inizio del campionato mondiale SBKsi avvicina: ecco chi saranno iche parteciperanno alla prossima stagione del mondiale delle derivate di serie. Numerosi sono i nuovi arrivi e i cambi di scuderia, ma sono ancora libere sei moto. Le conferme ed i nuovi arrivi Sono stati non pochi igià confermati per la stagionedel mondiale SBK. In attesa dell’inizio ad Assen il 23-25 aprile, varie squadre hanno ufficializzato i propri. Tra i primi a confermare entrambi i propritroviamo i team ufficiali Kawasaki e Honda. La scuderia campione del mondo costruttori da sei anni, schiererà nuovamente il sei volte campione del mondo SBK Jonathan Rea ed Alex Lowes. Honda ha confermato per ilAlvaro Bautista e Leon Haslam, con l’obiettivo ...

