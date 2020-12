Roma, vittoria di FdI sulla Ztl: i varchi resteranno aperti fino al 15 gennaio (Di venerdì 4 dicembre 2020) vittoria di FdI sui varchi Ztl Roma: il Comune finalmente si è deciso e ha deliberato che resteranno disattivati fino al 15 gennaio. Si tratta di una battaglia che FdI ha portato avanti per settimane, al fianco delle categorie, dopo che il sindaco, al rientro dalla pausa estiva, aveva deciso di chiudere nuovamente il centro storico, nonostante i problemi dei negozi e le debolezze del trasporto pubblico locale di fronte all’emergenza coronavirus. Romani lasciati nell’incertezza I varchi, poi, erano stati nuovamente aperti, con l’annuncio che da oggi però la Ztl sarebbe tornata attiva. Dunque, la giunta Raggi, oltre ai disagi, aveva anche provocato una condizione di grave incertezza, per negozianti, cittadini e la stessa macchina ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020)di FdI suiZtl: il Comune finalmente si è deciso e ha deliberato chedisattivatial 15. Si tratta di una battaglia che FdI ha portato avanti per settimane, al fianco delle categorie, dopo che il sindaco, al rientro dalla pausa estiva, aveva deciso di chiudere nuovamente il centro storico, nonostante i problemi dei negozi e le debolezze del trasporto pubblico locale di fronte all’emergenza coronavirus.ni lasciati nell’incertezza I, poi, erano stati nuovamente, con l’annuncio che da oggi però la Ztl sarebbe tornata attiva. Dunque, la giunta Raggi, oltre ai disagi, aveva anche provocato una condizione di grave incertezza, per negozianti, cittadini e la stessa macchina ...

SecolodItalia1 : Roma, vittoria di FdI sulla Ztl: i varchi resteranno aperti fino al 15 gennaio - nio_fivestars : Ogni tanto una piccola vittoria ?? - sportli26181512 : Roma-Sassuolo, tutto quello che c'è da sapere: Squadre in campo domenica all'Olimpico: una sola vittoria per il Sas… - TMW_radio : ??? #Maracanà @Marco_Evang ??? «Ha superato lo choc della partita con il Napoli. Vittoria importante e che gol Cala… - sportli26181512 : Roma, le condizioni di Smalling, Veretout e Mancini: Dopo la vittoria contro lo Young Boys in Europa League, la Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma vittoria Roma, vittoria di FdI sulla Ztl: i varchi resteranno aperti fino al 15... Il Secolo d'Italia Al Teatro Vittoria “BuBBles Show”

Le ultime notizie dalla regione Lazio di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.

Riccardo Calafiori, dal Loft 855 al primo gol con la Roma: storia di un ragazzo di 18 anni diventato uomo nel calvario

Riccardo Calafiori è il grande protagonista della vittoria di ieri della Roma contro lo Young Boys, in cui ha segnato il gol del vantaggio prima del definitivo 3-1 di Edin Dzeko. Il ...

Le ultime notizie dalla regione Lazio di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.Riccardo Calafiori è il grande protagonista della vittoria di ieri della Roma contro lo Young Boys, in cui ha segnato il gol del vantaggio prima del definitivo 3-1 di Edin Dzeko. Il ...