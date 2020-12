Roma, tentano il furto in un negozio ma…il colpo fallisce: 2 giovani in manette (Di venerdì 4 dicembre 2020) Hanno forzato la serranda e sono entrati in un negozio di ferramenta di via dei Pioppi. Ma il loro colpo è stato mandato all’aria dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione. Leggi anche: colpo grosso all’Eurospin: fanno saltare la cassa continua e poi scoppia l’incendio. In fuga con maxi bottino da 50.000 euro I fatti Erano già riusciti a forzare la serranda e a penetrare all’interno di una ferramenta di via dei Pioppi, dove stavano armeggiando con alcuni arnesi nel tentativo di smurare una cassaforte. Leggi anche: Roma, rapina una tabaccheria e il titolare ha un malore: è caccia al bandito A mandare all’aria il colpo sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che sono arrivati sul posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Hanno forzato la serranda e sono entrati in undi ferramenta di via dei Pioppi. Ma il loroè stato mandato all’aria dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile diche sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione. Leggi anche:grosso all’Eurospin: fanno saltare la cassa continua e poi scoppia l’incendio. In fuga con maxi bottino da 50.000 euro I fatti Erano già riusciti a forzare la serranda e a penetrare all’interno di una ferramenta di via dei Pioppi, dove stavano armeggiando con alcuni arnesi nel tentativo di smurare una cassaforte. Leggi anche:, rapina una tabaccheria e il titolare ha un malore: è caccia al bandito A mandare all’aria ilsono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile diche sono arrivati sul posto ...

CorriereCitta : Piano #Cashback - annupede : @omceoroma non c’è stata nemmeno una parola riguardo alla situazione del concorso di specializzazione? Dire “tutti… - CronacheCittadi : New post: Roma. Centocelle. Tentano un furto in un negozio di casalinghi. Tre romane arrestate dai Carabinieri. Due… - CorriereCitta : Roma, tentano il furto in un negozio ma…il colpo fallisce: arrestate, percepivano anche il reddito di cittadinanza - Niko_VI : RT @FabrizioSantori: Sulle dimissioni del Comandante dei vigili di Roma c'è dietro un’azione politica in vista delle elezioni, dal servizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tentano Roma, tentano il furto in un negozio ma…il colpo fallisce: 2 giovani in manette Il Corriere della Città Roma, due morti sulle strade in 5 ore Vigile tenta di rianimare un ferito

A perdere la vita una donna di 58 anni e un uomo di 74 fra Tor Bella Monaca ed Eur. Nel primo caso la vittima è stata travolta da un’auto, nel secondo si è trattato di uno scontro frontale fra auto e ...

Roma, distrutto dalle fiamme un supermercato Eurospin

Un incendio è divampato nella notte di oggi, venerdì 4 dicembre, all’interno del supermercato Eurospin in via di Prato Cornelio ad Acilia ...

A perdere la vita una donna di 58 anni e un uomo di 74 fra Tor Bella Monaca ed Eur. Nel primo caso la vittima è stata travolta da un’auto, nel secondo si è trattato di uno scontro frontale fra auto e ...Un incendio è divampato nella notte di oggi, venerdì 4 dicembre, all’interno del supermercato Eurospin in via di Prato Cornelio ad Acilia ...