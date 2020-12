Pippo Baudo morto: lui fa gli scongiuri, la voce è terribile (Di venerdì 4 dicembre 2020) La bufala tremenda su Pippo Baudo morto diffusa da un sito di gossip: lui fa gli scongiuri, la voce è terribile. Una notizia davvero tremenda e priva di fondamento si è diffusa: come se non bastassero già le brutte e luttuose notizie che ogni giorno arrivano sui decessi da Coronavirus, qualcuno ha deciso di annunciare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 4 dicembre 2020) La bufala tremenda sudiffusa da un sito di gossip: lui fa gli, la. Una notizia davvero tremenda e priva di fondamento si è diffusa: come se non bastassero già le brutte e luttuose notizie che ogni giorno arrivano sui decessi da Coronavirus, qualcuno ha deciso di annunciare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - _ifollowrivers : RT @chetempochefa: 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualcuno a… - susy_juve : Pippo Baudo in questo momento!!! - CrisGiof : RT @chetempochefa: 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualcuno a… -