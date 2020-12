Parla l’amica: “Davide Donadei ha già la sua scelta” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sempre più in bilico tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, in realtà il tronista di Uomini e Donne Davide Donadei negli ultimi tempi sembra avere una chiara preferenza per una delle due corteggiatrici. Si tratta di Beatrice, con cui di recente ha fatto un’esterna molto toccante e che secondo la sua amici ed ex tronista Jessica Antonini dentro il suo cuore è già la scelta. Jessica, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto di Beatrice e Davide mentre ballano e ha scritto: “Siete belli… Forza tutta!”. Che si tratti anche di un’esortazione a scegliere, visto che Jessica ha seguito il cuore e il colpo di fulmine, ed entrambi sembrano portare Davide tra le braccia di Beatrice. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di Davide Donadei L’attuale tronista di Uomini e Donne si è confessato in un’intervista ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sempre più in bilico tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, in realtà il tronista di Uomini e Donne Davidenegli ultimi tempi sembra avere una chiara preferenza per una delle due corteggiatrici. Si tratta di Beatrice, con cui di recente ha fatto un’esterna molto toccante e che secondo la sua amici ed ex tronista Jessica Antonini dentro il suo cuore è già la scelta. Jessica, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto di Beatrice e Davide mentre ballano e ha scritto: “Siete belli… Forza tutta!”. Che si tratti anche di un’esortazione a scegliere, visto che Jessica ha seguito il cuore e il colpo di fulmine, ed entrambi sembrano portare Davide tra le braccia di Beatrice. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne anticipazioni, la scelta di DavideL’attuale tronista di Uomini e Donne si è confessato in un’intervista ...

