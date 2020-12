Napoli | Ghoulam | ” Se vogliamo puntare in alto dobbiamo cambiare | Sarri e Gattuso? C’è una differenza”

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo mesi difficili e bui a livello personale, Faouzigiovedì sera ha finalmente visto la luce in fondo al tunnel.Il classe '91 algerino in questa stagione ha raccolto appena 6 presenze tra campionato ed Europa League, ma la buona prestazione contro gli olandesi dell'Az Alkmaar potrebbe essere il trampolino di lancio per una rinascita.AZ Alkmaar-: “Non sono soddisfatto, abbiamo sbagliato tanto. Futuro? Se Pioli dice che…”Il terzino sinistro ex Saint-Etienne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Radio Kiss Kiss" sull'ultimo match di Europa League disputato dalla compagine partenopea e sul grande lavoro che sta svolgendo. (LEGGI QUI) Il calciatore algerino sottolinea come L'Az Alkmaar sia una squadra ben affiatata e con giocatori di una certa ...

NAPOLI, 04 DIC - "Maradona è un idolo per tutti. Per me lo è sempre stato, è stato anche un fattore per farmi scegliere Napoli quando sono venuto. Non si può capire cosa ha dato Maradona a questa citt ..."Diego Maradona è stato un idolo per tutti. Anche il mio. E' stato un fattore nel farmi scegliere il Napoli". Faouzi Ghoulam ricorda il Diez con grande passione: "Maradona ha dato tantissimo a questa ...