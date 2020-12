Lite Gasperini-Gomez, tregua armata: argentino verso la panchina (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente dell’Atalanta Percassi avrebbe chiesto a Gasperini e Gomez di frenare gli attriti almeno fino alla gara di Champions con l’Ajax La Lite furibonda che si sarebbe consumata negli spogliatoi tra Gasperini e Gomez rischia di distrarre l’Atalanta nel momento più delicato della stagione. I neroazzurri mercoledì si giocheranno il pass per gli ottavi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente dell’Atalanta Percassi avrebbe chiesto adi frenare gli attriti almeno fino alla gara di Champions con l’Ajax Lafuribonda che si sarebbe consumata negli spogliatoi trarischia di distrarre l’Atalanta nel momento più delicato della stagione. I neroazzurri mercoledì si giocheranno il pass per gli ottavi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

cmdotcom : #Atalanta che succede al #Papu #Gomez? Il rifiuto-lite con #Gasperini è solo l'ultima goccia. Ora ha due scelte per… - CalcioWeb : Tensione nello spogliatoio in casa @Atalanta_BC: lite all'intervallo contro il Midtjylland - FinallySisa : Tensione Atalanta, Corriere di Bergamo: duro confronto Gasperini-Gomez ma la lite non avrà strascichi - FOSSE SUCC… - AtalaNews : Duro confronto Gasperini-Gomez ma la lite non avrà strascichi Il battibecco tra Gasperini e Papu Gomez durante l’A… - tuttoatalanta : Duro confronto Gasperini-Gomez ma la lite non avrà strascichi -