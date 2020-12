La gaffe di Oscar Farinetti: “Lui deve correre da lei e far fuori tutti i fro**” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quando arriva una gaffe in televisione, i ‘segugi’ di Striscia la Notizia sono subito pronti a scovarla. Così è accaduto ad Oscar Farinetti che ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete4, a un certo punto si è messo a citare l’Odissea: “Ulisse aveva Penelope, lui voleva tornare da lei perché era bellissima. E poi ci sono i proci intorno a lei, quindi lui deve correre da lei e far fuori tutti i fro**”. Insomma, una gaffe in piena regola. “L’ha detto sul serio?”, si sono chiesti Ficarra e Picone mandando in onda il servizio. Ebbene, sì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quando arriva unain televisione, i ‘segugi’ di Striscia la Notizia sono subito pronti a scovarla. Così è accaduto adche ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete4, a un certo punto si è messo a citare l’Odissea: “Ulisse aveva Penelope, lui voleva tornare da lei perché era bellissima. E poi ci sono i proci intorno a lei, quindi luida lei e far. Insomma, unain piena regola. “L’ha detto sul serio?”, si sono chiesti Ficarra e Picone mandando in onda il servizio. Ebbene, sì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

